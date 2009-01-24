Яценюк знає «ще гіршу» політичну корупцію

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС) виступає проти повернення до мажоритарної системи виборів до Верховної Ради України.

Про це він сказав учора в ефірі телеканалу “Інтер”.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, “повернення до мажоритарки - це ще гірша політична корупція”. За його словами, “мажоритарних” депутатів, вибачте, скуповували пачками і таким чином формували зовсім інше лобі”.

Натомість А.ЯЦЕНЮК виступає за обрання народних депутатів за відкритими партійними списками, коли виборці, голосуючи, “знатимуть, за кого вони віддають свої голоси”.

Він також вважає, що на сьогодні в Україні політична криза “не подолана”. “Вона в латентній формі, це тліюча політична криза”, - додав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він зауважив, що не бачить “шляхів для об’єднання політиків”. “Я не вірю, що політики об’єднаються, але вірю, що об’єднається суспільство, яке зрозуміє, що треба покладатися тільки на себе”, - сказав А.ЯЦЕНЮК.