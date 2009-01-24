Мінпраці відкриває «гарячу лінію» з питань боргів із зарплат і пенсій

Міністерство праці і соціальної політики України відкриває постійно діючу «гарячу телефонну лінію» з питань невиплати заробітної плати і заборгованостей із соціальних виплат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час селекторної наради з головами обласних держадміністрацій з питань виплати пенсій і заробітної плати.

«Ми дамо інформацію по всіх каналах телебачення і в газети з номерами телефонів, за якими люди можуть звернутися, якщо десь виникає питання заборгованості, затримки або невиплати заробітної плати, щоб реакція була миттєвою», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Прем’єр-міністр також доручила головам обласних держадміністрацій відкрити аналогічні «гарячі лінії» у себе в регіонах.