Прокуратура відкрила справу через заборону окупантами в'їжджати Джемілєву в Крим на 5 років

Прокуратурою Автономної Республіки Крим за заявою народного депутата України Мустафи Джемілєва (фракція «БПП») розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання його депутатській діяльності, що полягає у забороні в’їзду на територію півострову Крим строком на п’ять років.

Про це повідомляє прокуратура АРК.

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«Очевидно, що заборона, яка здійснена начебто з метою забезпечення обороноздатності, безпеки громадського порядку та захисту здоров’я населення, є безпідставною та суперечить усім нормам міжнародного та національного законодавства», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі підкреслили, такі дії незаконних органів Російської Федерації будуть розглянуті під час розслідування зазначеного кримінального провадження за статтею 351 Кримінального кодексу України (Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради) та в подальшому - у міжнародних судових інстанціях.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня 2014 року Джемілєву при перетині адміністративного кордону з Кримом зачитали «Акт повідомлення про заборону в'їзду до Російської Федерації». У документі не було ні печаток, ні підписів, але йшлося про заборону в'їзду до Росії іноземному громадянинові на п'ять років – до 19 квітня 2019 року. Федеральна міграційна служба РФ тоді заявила, що жодного стосунку до цього інциденту не має, проте потім на початку травня 2014 року Джемілєва в Крим двічі не пустили.

Аналогічну п'ятирічну заборону на в'їзд до Криму видано голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову. Відповідні справи розглядаються в Європейському суді з прав людини.

У лютому 2016 року адвокат Марк Фейгін оскаржив у суді заборону Федеральної служби безпеки РФ на в'їзд в окупований Крим Джемілєву. До цього Джемілєв подавав позов до Федеральної міграційної служби Росії на заборону в'їзду до окупованого Криму.

Крім того, у січні 2016 року «суд» у тимчасово окупованому Сімферополі заочно заарештував Джемілєва й оголосив у федеральний розшук.