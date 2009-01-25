Мін‘юст передасть матеріали про Голодомор Інституту нацпам‘яті

Міністерство юстиції передасть Українському інституту національної пам‘яті матеріали про Голодомор 1932-1933 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, матеріали, що були зібрані до вшанування 75-х роковин Голодомору, будуть надані на прохання інституту для подальшого поширення інформації.

Як відомо, протягом 2007-2008 року Міністерство юстиції брало участь у підготовці та презентаціях регіональних томів Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. З цією метою було опрацьовано та передано в архівні установи близько десятка тисяч метричних книг, в яких велися записи про смерть, за 1932-1933 роки.

Крім того, лише протягом липня-листопада 2008 року органами юстиції держави було організовано та проведено понад 4500 заходів з роз’яснення законодавства про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

*** Український інститут національної пам’яті як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом був утворений Кабінетом міністрів України 31 травня 2006 року. Основним завданням Інституту є посилення уваги суспільства до власної історії, поширення об’єктивної інформації про неї в Україні та світі; реалізація державної політики та координація діяльності у сфері відновлення та збереження національної пам’яті народу; забезпечення всебічного вивчення етапів боротьби за відновлення державності України у ХХ столітті, історичного минулого Українського народу, в тому числі усіх форм репресій; здійснення комплексу заходів з увічненням пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій, учасників національно-визвольної боротьби.