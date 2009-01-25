У КПУ дивляться на ПР як на союзників, але вважають, що ті мало каші з'їли

Народний депутат Олександр ГОЛУБ (фракція КПУ) заявляє, що комуністи сприймають Партію регіонів, як своїх союзників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ГОЛУБ заявив в ефірі телеканалу "Вінниччина".

"Ми сприймаємо й вважаємо Партію регіонів, як своїх союзників. Можливо не таких надійних і послідовних, як комуністи, але все ж таки союзників", - сказав він.

На думку О.ГОЛУБА, Партія регіонів ще перебуває в стадії формування як сталої політичної чинності й поєднує у своїх рядах людей з абсолютно різними політичними поглядами.

"Я поки ще не сприймаю Партію регіонів як сталу політичну чинність. На мій погляд, вона ще працює над формуванням своєї ідеології й стратегії. У неї поки ще немає однорідності й присутні абсолютно різні за своїми поглядами люди, як фінансово, так і політично", - сказав він.