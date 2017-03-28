Ляшко зажадав від Луценка персонального допиту
11:20, 28 березня 2017Політика
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Олег Ляшко іде на допит в Генпрокуратуру.
Ляшко вимагає, щоб його допитував особисто Луценко / УНІАН
Під час допиту у Генпрокуратурі голова Радикальної партії збирається "переконатись" у професійності Юрія Луценка, тому вимагає персонального допиту. Із такою заявою Олег Ляшко виступив у своєму Facebook.
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"Їду в Генпрокуратуру на допит. Вимагатиму, щоб мене допитував особисто Луценко. Хочу переконатися в його кваліфікації, потім вам розкажу", - заявив Ляшко.
Про виклик на допит до ГПУ Ляшко писав у соцмережі "Фейсбук" на початку березня. Тоді, за його словами, до прокуратури запрошували і нардепів Андрія Лозового, Андрія Левуса та Андрія Білецького. Фото повістки він оприлюднив на сторінці.
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