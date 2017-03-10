ГПУ викликає двох депутатів на допит у справі про захоплення Луганської ОДА

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

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"Народні депутати України Андрій Білецький та Андрій Левус викликаються на допит як свідки до Генеральної прокуратури у справі про захоплення Луганської ОДА навесні 2014 року", - написала вона.