ГПУ викликає двох депутатів на допит у справі про захоплення Луганської ОДА
10:34, 10 березня 2017Політика
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Генеральна прокуратура України викликає на допит позафракційного народного депутата Андрія Білецького та народного депутата із фракції "Народний фронт" Андрія Левуса.
Білецького чекають на допит / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.
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"Народні депутати України Андрій Білецький та Андрій Левус викликаються на допит як свідки до Генеральної прокуратури у справі про захоплення Луганської ОДА навесні 2014 року", - написала вона.
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