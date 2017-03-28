Українське МЗС не отримало від Туреччини даних про затримання чотирьох українців 13 березня

Українські дипломати не одержували від представників Турецької Республіки офіційної інформації про нібито затримання чотирьох громадян України за підозрою у незаконному перевезенні мігрантів у Егейському морі.

Про це у коментарі УНІАН сказав офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Українська сторона - ми не одержали офіційної інформації від турецької сторони з цього питання", - сказав Кирилич.

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Як повідомляв УНІАН, раніше українські дипломати в Туреччині з'ясовували інформацію про затримання чотирьох українців за підозрою у незаконному перевезенні мігрантів.

13 березня турецьке видання Hürriyet Daily News написало, що чотирьох громадян України затримано у морських водах Туреччини на борту яхти Big Man.

Зазначалося, що турецькі прикордонники морської охорони затримали яхту класу люкс з 83 особами на борту, які намагалися потрапити з Чешме, розташованого на побережжі в Егейському морі, до Італії. Яхта йшла під прапором США.

За даними служб безпеки, серед незаконно ввезених мігрантів були 82 сирійці та один афганець.

Ще трьох осіб (усі українці) було затримано за підозрою, що вони були частиною екіпажу яхти.

Сили турецької жандармерії затримали також ще одного українця, одного іракця і ще двох осіб як підозрюваних у незаконній торгівлі людьми.

12-метрова яхта Big Man стояла на якорі у порті Алачаті в Чешме в провінції Ізмір, розташованій в Егейському регіоні. За повідомленнями джерел, яхта належить підозрюваному українцю.

Повідомлялося, що мігранти заплатили 5,5 тис. доларів за особу перевізникам, щоб потрапити до Італії.

Двоє українців, які перебували на борту яхти, та її власник потрапили до Туреччини 28 лютого через міжнародний аеропорт "Ататюрк" у Стамбулі, а одного з них раніше вже затримували за незаконне перевезення людей.