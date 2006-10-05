Харківські депутати приїдуть голодувати до Ющенка

Учасники голодування за відставку харківського губернатора Арсена АВАКОВА заявили, що їхня “акція може бути перенесена до Києва у приміщення Президента України Віктора ЮЩЕНКА”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на прес-конференції, яку провів голова облради Василь САЛИГІН, учасник голодування - депутат обласної ради фракції «Слобожанський вибір» Володимир ПРОСКУРІН.

Він заявив, що у ході акції, яку проводить група місцевих депутатів, «чиняться провокації». Депутат звинуватив у цьому «людей А.АВАКОВА» і заявив, що цьому потурають правоохоронні органи.

У разі, якщо Київський районний суд буде затягувати розгляд справи за позовом А.АВАКОВА (який опротестовує рішення обласної ради про висловлення йому недовіри – УНІАН), депутати перенесуть акцію до Києва. «Ми готові перенести нашу акцію до приміщення Президента Ющенка». – сказав В.ПРОСКУРІН.

В.САЛИГІН заявив, що він і обласна парторганізація Партії регіонів, яку він очолює, підтримує протестні акції, які стосуються губернатора.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня 10 депутатів Харківської облради з фракції «Слобожанській вибір» оголосили голодовку з вимогою відставки голови Харківської облдержадміністрації А.АВАКОВА.