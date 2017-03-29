У Києві сьогодні не працюватиме консульський відділ Польщі

Після обстрілу консульства у Луцьку посольcтво Польщі в Україні оголосило, що 29 березня не працюватиме і київський консульский відділ. Про це повідомляється у Twitter посольcтва.

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"Люб`язно інформуємо, що Консульський відділ Посольства Польщі у Києві 29.03.2017 р. не працює", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 29 березня на четвертому поверсі адміністративного приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку стався вибух. У Службі безпеки України заявили, що, за попередніми даними, причиною став постріл з гранатомета РПГ-26. Жертв внаслідок вибуху немає.

У СБУ розглядають декілька версій інциденту, у тому числі теракт. «Провокації проти Республіки Польща, що час від часу трапляються в Україні, вигідні лише одній стороні – Російській Федерації, почерк якої видно здалека", - заявили у відомстві.

Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування обстрілу Генконсульства.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення провокацією проти Генконсульства. "Це підлість від тих, хто проти нашої дружби з Республікою Польща. Робимо все, щоб винні були покарані", - наголосив він.

Водночас Міністерство закордонних справ Польщі через інцидент викликало посла України Андрія Дещицю.