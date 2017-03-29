Обов’язки мера Луцька виконуватиме "укропівець" Поліщук

29 березня депутати міської ради Луцька взяли до відома факт смерті міського голови Миколи Романюка, якого не стало 3 лютого 2017 року, та достроково припинили його повноваження.

Про це стало відомо під час чергової XXI сесії Луцької міськради. Питання про дострокове припинення повноважень мера було першим на порядку денному. Секретар Луцької міської ради, голова фракції партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» Ігор Поліщук закликав проголосувати за рішення без обговорень. Проте екс-секретар міськради Юлія Вусенко заявила, що цей проект рішення поданий на сесію неправильно: мовляв, Верховна Рада може мати претензії до того, що документ вносила на розгляд непрофільна комісія.

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«Цей проект рішення на сесійне засідання вносила комісія з генерального планування та благоустрою, тому жодних правових перепон для ухвалення рішення немає», – пояснив Ігор Поліщук. Попри затягування й полеміку за цей проект рішення проголосували 39 депутатів. Після підписання документа про дострокове припинення повноважень міського голови секретар Луцької міської ради Ігор Поліщук стане виконувачем обов’язків мера міста.