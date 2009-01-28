«Черновецькому не дають спокою лаври Чичикова. Герой Гоголя хотів розбагатіти на мертвих душах. Наш мер хоче залатати дірку в бюджеті, вводячи платню за вхід на кладовища», - заявив один із лідерів блоку Віталія Кличка у Київраді Дмитро Андрієвський.

На думку депутата, перелік послуг, що за пропозицією Черновецького стануть у Києві платними, межує зі здоровим глуздом та законністю. Плата за в`їзд до Києва, прагнення продати комунальні навчальні заклади, встановлення плати за медичну допомогу, - всі ці новації покликані наповнити столичний бюджет, затвердження якого переноситься на кінець лютого.

«Практично жодна з галузей міського господарства у минулому році не профінансована на 100%, що свідчить про непрофесійність та злочинну недбалість у керуванні містом. Невчасне ж прийняття бюджету-2009 створює умови для ручного управління фінансами столиці та для зловживань у цій сфері», - наголосив Андрієвський.