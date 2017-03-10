НАБУ у справі Насірова провело обшуки в обласних управліннях ДФС – журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст "Слово і діло" Олег Новіков.

Як зазначив Новіков, слідчі дії пов'язані з так званою "справою Насірова".

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насіровуповідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».

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Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.