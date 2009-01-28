Хорошковський сидить на двох стільцях

За інформацією на 12.30 середи Кабінет Міністрів України не ухвалив рішення про звільнення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з посади голови Державної митної служби України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили члени уряду, зокрема, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО та ін.

Вони не уточнили, чи було внесено це питання до порядку денного засідання КМУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня 2009 р., Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником голови Служби безпеки України.

24 грудня 2007 р. Кабінет Міністрів України призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО головою Державної митної служби України.