У Ющенка коментують мутну митну справу

Перший заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК пов`язує звільнення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з посади голови Державної митної служби України із ситуацією, що виникла в січні поточного року з розмитненням газу, що належить «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ШЛАПАК заявив сьогодні журналістам.

«Я переконаний, що йдеться про конфлікт – про ту мутну ситуацію, що виникла з розмитненням газу «РосУкрЕнерго», - сказав О.ШЛАПАК.

Він нагадав, що прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО не раз хвалила В.ХОРОШКОВСЬКОГО за успішні показники роботи.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Державна митна служба має здійснити митне оформлення природного газу об`ємом 11 млрд. кубометрів, який НАК «Нафтогаз України» придбав у ВАТ «Газпром» і який уже міститься в українських газових сховищах. Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила, коментуючи заяву голови Держмитслужби Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО про неможливість розмитнення газу з ПГС, оскільки його власником є компанія «РосУкрЕнерго». «Як виявилося, ХОРОШКОВСЬКИЙ і ФІРТАШ – одна команда, але водночас все буде розмитнено, все буде зроблено, як слід, і ніхто в народу України не забере газ, який йому належить. Ніхто!», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що НАК «Нафтогаз України» вже розрахувався з «Газпромом» за цей об`єм газу.

23 січня в ефірі програми "Свобода на Інтері" голова Державної митної служби України В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що митниця не може розмитнити 11 млрд. кубометрів газу, які зберігаються в українських ПГС, оскільки, згідно з документами, власником цього газу є “РосУкрЕнерго”.

Сьогодні, 28 січня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив В.ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником голови СБУ.

Сьогодні ж Кабінет Міністрів призначив Анатолія МАКАРЕНКА головою Державної митної служби України замість В.ХОРОШКОВСЬКОГО.