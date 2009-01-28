У Ющенка побачили, що Тимошенко знайшла цапа-відбуйвайла

Передачею Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) повноважень щодо затвердження граничних цін на газ для промислових споживачів уряд намагається перекласти відповідальність за ухвалення рішень про підвищення ціни на газ на НКРЕ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам заявив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 січня, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу повноважень щодо затвердження граничного рівня цін на газ для промислових споживачів НКРЕ.

Як зазначив голова НКРЕ Валерій КАЛЬЧЕНКО, "таким чином, ми просто повернулися до старої схеми, тому що коли тарифи затверджує НКРЕ, а граничні ціни - Мінекономіки, то це неправильно".