Луценко: СБУ - особиста гвардія пана Балоги

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що тимчасово виконуючому обов`язки голови Служби безпеки України Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ не дають керувати відомством.

Таку думку Ю.ЛУЦЕНКО висловив в інтерв`ю інтернет-виданню «Оглядач», відповідаючи на питання, як у нього складаються стосунки з В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ.

«Особисті стосунки гарні. НАЛИВАЙЧЕНКО – хороша порядна людина, чесний керівник. Інша справа, керувати Службою, на мій погляд, йому просто не дають», - сказав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, на сьогодні СБУ - «особиста гвардія пана БАЛОГИ».

«У мене на очах, прямо на засіданні РНБО, Віктор Іванович дає йому (В.НАЛИВАЙЧЕНКУ - УНІАН) готові звернення до Президента, написані на бланках СБУ, про зняття і призначення керівників обласних відділень Служби», - сказав міністр.

На уточнююче питання, чи йде В.НАЛИВАЙЧЕНКО за візою до Президента, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: «Ні! Просто підписує і віддає БАЛОЗІ!».

Міністр внутрішніх справ також вважає, що зайвим підтвердженням того, що В.НАЛИВАЙЧЕНКОВІ не дають керувати СБУ є висунення його кандидатури на свідомо провальне голосування у Верховній Раді.

«Ймовірно, навіть залишків його впливу у відомстві хочуть позбутися, щоб підшукати більш цинічних і безпринципних виконавців планів домашньої війни пана БАЛОГИ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.