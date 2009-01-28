Литвин у кризі бачить 80% внутрішніх проблем

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що говорити про швидкий вихід з кризи в Україні «не доводиться».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи з привітанням з нагоди підписання угоди між Київським національним університетом ім. Т.Шевченка та Національним технічним університетом «Київський політехнічний інститут».

В.ЛИТВИН зазначив, що в сьогоднішній кризі є дві складові: лише на 20% в кризі задіяний зовнішній чинник і на 80% - «це наші внутрішні проблеми». За його словами, ключовим завданням для влади в нинішній час має бути повернення довіри людей.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні Київський національний університет ім. Т.Шевченка та Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» підписали угоду про співпрацю. В угоді, зокрема, передбачено, що ці два вищі навчальні заклади будуть пропонувати державі шляхи вирішення проблем, які виникають у вищій освіті. «Сторони повинні активніше висловлювати консолідовану думку науково-педагогічної спільноти обох університетів, щоб до неї більшою мірою прислухалися в органах державної влади», - йдеться в угоді.

Крім того, передбачається, що ці два вищі навчальні заклади спільно вивчатимуть функціонування університетів в інших країнах. Крім того, передбачається розвиток університетської автономії, заохочуватиметься співпраця в науковій та інноваційній діяльності шляхом використання можливостей наукового парку «Київська політехніка».

Угода діятиме упродовж п’яти років.