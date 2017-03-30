Аграрна партія здатна подолати прохідний бар’єр на парламентських виборах – соціологи

5,8 % голосів – з таким прохідним відсотком аграрії увійшли б до Верховної Ради України, якби вибори відбулися наприкінці лютого цього року. Такі дані всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного Центром з інформаційних проблем територій НАН України 21–25 лютого 2017 р.

«На сьогоднішній день до парламенту могли б потрапити сім політичних сил: ВО «Батьківщина», Радикальна партія Олега Ляшка, БПП «Солідарність», «Самопоміч», Опозиційний блок, Аграрна партія, альянс ВО «Свободи», «Національного корпусу» та «Правого сектора». На межі проходження опинилися б партія «За життя», «Укроп» та «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі», – говорить директор Центру з інформаційних проблем територій НАН України Петро Жук.

На кінець лютого лише 40% виборців визначилися, за яку партію голосуватимуть, кажуть науковці. Автори дослідження змоделювали можливий перерозподіл голосів і розрахували результат при явці 60%.

«5,8% – це цілком реальний показник. Впевнений, якщо в 2019 році будуть календарні вибори до парламенту, Аграрна партія претендуватиме навіть на значно більший результат. Попереду ще ряд виборів в об’єднаних територіальних громадах. Наступні – вже 30 квітня, де Аграрна партія бере активну участь. Я переконаний, цього разу члени нашої партії теж займуть досить сильну позицію і будуть представлені в більшості новостворених громад», – говорить заступник Голови Аграрної партії Денис Марчук.

За словами політика, проведене соціологічне дослідження ще раз підтверджує, що Аграрна партія заявила про себе як про одного з ключових гравців на політичній арені і реального претендента до майбутніх парламентських виборів, здатного сформувати свою фракцію у Верховній Раді.

«Це було зрозуміло ще на місцевих виборах 2015 року, де ми здобули 5 результат і мали показник, якщо брати в загальнонаціональному рівні, більше 7%. І вже зараз бачимо, що на виборах в ОТГ, восени і взимку, ми займали фактично 3 позицію за кількістю депутатів, які обиралися в партійних списках», – зазначає Денис Марчук.

Аграрії впевнені у потенціалі своєї партії, адже побудували її не на популістських гаслах, а на реальних економічних показниках.

«Сьогодні – на фоні загального зубожіння народу, війни, яка триває в Україні вже досить довго, корупції, яка поглинула буквально усі сфери життя – люди розчаровуються в партіях і лідерах, які спекулюють популістськими гаслами. Ми ж ідемо до людей із конкретною економічною програмою порятунку країни. Ідея в нас проста – люди праці і земля здатні забезпечити Україну всім необхідним, забезпечити достойне життя для кожного», – вважає заступник Голови Аграрної партії Денис Марчук.