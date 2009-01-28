У Ющенка кажуть, що знайшли причини для перегляду контрактів з Газпромом

НАК «Нафтогаз України» має право звернутися до ВАТ «Газпром» з пропозицією щодо внесення змін у відповідні пункти підписаних контрактів з метою приведення їх у відповідність з міждержавними угодами та встановлення рівноцінних паритетних відносин договірних сторін. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«Секретаріат Президента України, зокрема, юридичні підрозділи під моїм керівництвом підготували зведений короткий юридичний аналіз газових угод, підписаних 19 січня 2009 року в Москві», - повідомив заступник глави Секретаріату Президента України - Уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Ігор ПУКШИН.

У повідомленні зазначається, що положення контрактів на транзит та поставку газу дають обґрунтовані підстави для висновку про явну диспропорційність у питаннях прав та обов`язків, а також у засадах відповідальності договірних сторін, що дає право НАК «Нафтогаз України» звернутися до ВАТ «Газпром» з пропозицією щодо внесення змін у відповідні пункти контрактів з метою приведення їх у відповідність з міждержавними угодами та встановлення рівноцінних паритетних відносин договірних сторін.

Відмова ВАТ «Газпром» у внесенні змін до контрактів надасть право НАК «Натофгаз України» звернутися до компетентного арбітражу - Арбітражного інституту Торгівельної палати м. Стокгольм для вирішення спору щодо внесення відповідних змін до контрактів або для визнання дискримінаційних положень контрактів недійсними, відзначає І.ПУКШИН.

Підставами для визнання контрактів чи їх окремих положень недійсними, можуть бути приписи законодавства Швеції, яке підлягає застосуванню до контрактів.

Зокрема, відповідно до законодавства Швеції (Duress, Section 28, Contracts Аct) у разі, якщо одна із сторін договору перебувала у несприятливих обставинах, а інша сторона скористалася такими несприятливими обставинами з тим, аби нав`язати першій стороні невигідні їй умови договору, такий договір може бути визнано нікчемним або нечинним у цілому, або у відповідній частині.

Такі самі наслідки настають у разі, якщо сторони при укладенні договору перебували у завідомо нерівнозначному становищі, і та сторона, що мала перевагу над іншою, скористалася своєю перевагою, аби укласти договір на на вигідних для неї умовах. (Abuse of Position Section 31, Contracts Act). Такі самі наслідки може потягнути за собою той факт, що одна із сторін здійснювала переговори не з позиції добросовісності (good faith, section 33, Contracts Act).

Наведені дискримінаційні положення контрактів, які надають ВАТ «Газпром» очевидні переваги, а НАК «Нафтогаз України» ставлять у явно несприятливе та залежне становище, дають підстави для висновку, що укладенню контрактів передували переговори, які не відповідали принципу добросовісності, наголошують в Секретаріаті Президента.

Так, Україна, яка є енергозалежною від Росії щодо поставок російського газу для потреб українських споживачів, за відсутності інших альтернативних продавців газу зобов`язана укладати контракти щодо купівлі газу саме з ВАТ «Газпром», який є монополістом на ринку газу.

"Оскільки дія попередніх контрактів на купівлю газу закінчилась 31 грудня 2008 року, а ВАТ «Газпром» умисно не укладав нові контракти, НАК «Нафтогаз України», який зобов`язаний забезпечувати українських споживачів природним газом, перебував у несприятливих обставинах, а російська сторона, використовуючи це, нав`язала українській стороні невигідні умови договору", - зазначає СП.

З урахуванням цього, ВАТ «Газпром» перебував у завідомо нерівнозначному становищі та, маючи у переговорах переваги над НАК «Нафтогаз України», скористалося такими перевагами для укладення договору на вигідних для нього та невигідних для НАК «Нафтогаз України» умовах.

Прес-служба відзначає, що якщо одна із сторін вважатиме за необхідне змінити чи припинити дію контрактів, вона вправі звернутись до іншої сторони з пропозицією щодо зміни чи розірвання договорів.

Таке право передбачено як у контракті на поставку, так і в контракті на постачання природного газу. Отже, НАК «Нафтогаз України» має право протягом всього часу дії контрактів звернутись до ВАТ «Газпром» з пропозицією змінити або припинити дію укладених договорів, зазначають в Секретаріаті Президента.

У разі недосягнення згоди щодо зміни або припинення дії договорів, зацікавлена сторона вправі передати спірні питання на вирішення компетентного суду, як це передбачено відповідними положеннями обох контрактів.

Підставами для пропозиції щодо зміни чи припинення дії контрактів може бути та обставина, що ці контракти не відповідають міжнародним домовленостям України та Російської Федерації, наголошується в повідомленні.