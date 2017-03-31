В iGov заявили, що НАЗК ще не зверталося до них з приводу дешевого сайту е-декларування

Керівник проекту порталу державних послуг iGov Дмитро Дубілет, який пропонував створити систему для онлайн-подання декларацій за 7 млн грн, сказав, що після того, як він оприлюднив свою пропозицію, до нього ніхто із НАЗК не звертався.

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Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1", пише ТСН.

При цьому Дубілет зазначив, що створити нову систему е-декларування можна і за два мільйони гривень і його команда готова це зробити. Він додав, що цілком можна створити систему, яка не буде здавати збоїв.

"У будь-якої системи має бути система резервування, має бути план "Б". Якщо не працює план "А", включаємо план "Б". Вірогідність того, що план "А" і план "Б" не будуть працювати одночасно дуже мала", - зазначив Дмитро Дубілет.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 березня, на засіданні уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман закликав усіх членів НАЗК піти у відставку через неспроможність організувати роботу Єдиного реєстру електронних декларацій.

Голова НАЗК Корчак заявила, що не піде у відставку. Як відомо, Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. Вчора Корчак заявила, що реєстр працює і декларації подаються.

Друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за умисне неподання декларації передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.