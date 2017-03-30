Гройсман: голова НАЗК має визнати свою некомпетентність

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак не готова керувати цією установою і має це визнати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман заявив журналістам в рамках робочої поїздки на Житомирщину, коментуючи на прохання журналістів останні події навколо НАЗК.

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«Я думаю, що вона (Корчак – УНІАН) не готова керувати таким процесом, і має це просто визнати людина. Якщо вона це не визнає, то вона ставить під загрозу всю систему. Треба тепер думати про те, щоб не дати цю систему зруйнувати», - наголосив Гройсман.

Він також заявив, що не дозволить зруйнувати систему Єдиного реєстру електронних декларацій.

«Я хотів вчора почути від керівника НАЗК, а це незалежний орган, який має спецстатус, які є проблеми, бо якби я її призначав, я б її вже звільнив вчора. Але я їх збирав у травні минулого року, спитав, чим треба допомогти», - сказав Гройсман.

Він наголосив, що для нормальної роботи НАЗК були створені усі умови. На його думку, чинне керівництво НАЗК не змогло навести лад у системі Єдиного реєстру електронних декларацій.

«Ми виділили 27 млн грн минулого року на модернізацію системи, навіть тендери, здається, ще не оголосили, тобто я вважаю, що люди не просто є некомпетентними», - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 березня, на засіданні уряду Гройсман закликав усіх членів НАЗК піти у відставку через неспроможність організувати роботу Єдиного реєстру електронних декларацій. Голова НАЗК Корчак заявила, що не піде у відставку.

Як відомо, Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. Вчора Корчак заявила, що реєстр працює і декларації подаються.

Друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за умисне неподання декларації передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.