Кабмін повторно призначив Парфененка в.о. голови ФДМУ

Кабінет міністрів України повторно призначив Дмитра ПАРФЕНЕНКА виконуючим обов’язки голови Фонду державного майна

Відповідне розпорядження розміщено на Урядовому порталі.

“До прийняття Верховною Радою України відповідного рішення покласти виконання обов’язків голови Фонду державного майна на заступника голови Фонду ПАРФЕНЕНКА Дмитра Миколайовича», - зазначається у розпорядженні.

В документі також сказано, що розпорядженням Кабміну від 6 лютого 2008 р. № 201 першого заступника голови Фонду державного майна Віктора ПЕТРОВА звільнено із займаної посади у зв’язку з досягненням граничного віку перебування на державній службі. Чинність зазначеного розпорядження зупинено указом Президента України від 25 квітня 2008 р.

Ухвалою Конституційного Суду України від 17 вересня 2008 р. припинено конституційне провадження у справі за конституційним поданням Президента щодо відповідності Конституції розпорядження Кабміну про звільнення В.ПЕТРОВА.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 26 червня 2008 р. В.ПЕТРОВУ у задоволенні позову про визнання незаконним розпорядження Кабінету міністрів щодо його звільнення з посади відмовлено.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 23 січня 2009 р. апеляційна скарга В.ПЕТРОВА залишена без задоволення, а постанова Окружного адмінсуду Києва від 26 червня 2008 р. залишена без змін, тобто судом підтверджено законність прийнятого Кабміном рішення.

“Оскільки на момент прийняття відповідного судового рішення розпорядження Кабінету міністрів України про звільнення В.ПЕТРОВА не було виконано, Київський апеляційний адміністративний суд окремою ухвалою постановив довести до відома генерального прокурора України для вирішення питання про порушення проти винних осіб кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого статтею 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень), яке полягає в тому, що В.ПЕТРОВ, не будучи державним службовцем з 2 лютого 2008 р. по 8 січня 2009 р. виконував з відома та за згодою голови Фонду державного майна Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО обов’язки першого заступника голови цього Фонду”, - сказано в розпорядженні.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня 2008 року Кабмін призначив Д.ПАРФЕНЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки голови Фонду державного майна України.

2 січня 2009 р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення Д.ПАРФЕНЕНКА тимчасово виконуючим обов’язки голови ФДМУ.