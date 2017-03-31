У НАБУ розповіли, коли можливе створення Антикорупційного суду
Створення такої інстанції можливе лише за наявності відповідного законодавства.
У НАБУ вважають, що створення Антикорупційного суду в Україні можливе до кінця цього року. Про це заявив очільник НАБУ Артем Ситник під час брифінгу.
"Створення Антикорупційного суду для завершення антикорупційної реформи в Україні є необхідним", - сказав Ситник.
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Втім це можливо, за його словами, за наявності відповідного законодавства.
«Створення Антикорупційного суду в рамках судової системи за наявності відповідного законодавства можливе до кінця 2017 року», - сказав Ситник на брифінгу.
Як повідомляв УНІАН раніше, 1 лютого народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв заявив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект про створення Вищого антикорупційного суду, який розглядатиме справи Національного антикорупційного бюро України та Спеціальної антикорупційної прокуратури.