Путін проти втручання в економіку і зростання військових витрат

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін виступає проти зайвого протекціонізму і надмірного втручання держави в економіку.

Виступаючи в середу на Давоському економічному форумі, Путін заявив, що "сліпа віра у всемогутність держави" і "надмірне втручання в економічне життя з боку держави" є помилками. "Так, посилення її ролі в умовах кризи - це природна реакція на провали ринкового регулювання, проте замість того, щоб займатися вдосконаленням цих механізмів, з`явилася спокуса максимально розширити безпосередню участь держави в економіці", - сказав російський прем`єр.

Володимир Путін також проти нарощування військових витрат на шкоду вирішенню соціально-економічних проблем. За його словами, мілітаризація не є для держав панацеєю від економічної кризи.

"На першому етапі це, безумовно, приведе до створення нових робочих місць. На перший погляд, чим не варіант боротьби з кризою і безробіттям? - зазначив прем`єр... - Але насправді мілітаризація не допомагає вирішувати проблеми, а лише заганяє їх углиб, вичавлюючи з економіки величезні фінансові і матеріальні ресурси, яким можна було б знайти набагато краще застосування".

Світова економіка при виході з кризи після нинішнього обвального падіння цін на енергоресурси може зіткнутися з їх браком, вважає російський прем`єр.

"Нинішнє обвальне падіння цін може привести до зростання нераціонального споживання ресурсів", як наслідок скоротяться інвестиції в енергозбереження і альтернативні джерела енергії, а в нафтовидобутку буде спад. Тож далі неминучим є зростання цін.

"На етапі виходу з кризи глобальна економіка може зіткнутися з банальним браком, наприклад, енергетичних ресурсів, опинитися під загрозою знеструмлення майбутнього зростання", - застеріг російський прем`єр.

"Єдиний шлях забезпечення справжньої глобальної енергетичної безпеки - формування взаємозалежності, зокрема на основі обміну активами без будь-якої дискримінації чи подвійних стандартів. Така взаємозалежність і породжує реальну взаємну відповідальність всіх", - вважає Путін.

Повний текст виступу на сайті уряду РФ