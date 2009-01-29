Яценюк може стати конкурентом Тимошенко?

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що розстановка сил у президентських перегонах багато в чому залежатиме і від участі в ній Віктора ЮЩЕНКА і Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Про це він сказав в інтерв`ю «From-ua.com».

За словами експерта, сьогодні «ще остаточно не ясна конфігурація президентської виборчої кампанії». «Наприклад, ми не знаємо остаточної відповіді, як мінімум, на одне важливе питання – братиме чи не братиме участь у цих виборах Віктор ЮЩЕНКО», - підкреслив він.

В.ФЕСЕНКО вважає, що “друге значуще питання у світлі останніх рейтингових тенденцій – чи братиме участь у цих виборах Арсеній ЯЦЕНЮК».

Разом із тим, за його словами, з участю у перегонах лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА «все очевидно, він один із головних фаворитів президентської виборчої кампанії і він, у разі своєї участі, майже напевно виходить у другий тур».

У той же час В.ФЕСЕНКО вважає, що для лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО «принципово важлива відповідь» на питання про участь А.ЯЦЕНЮКА у президентських виборах. За словами експерта, «якщо збережуться тенденції, які визначилися наприкінці минулого року - зниження рейтингу ТИМОШЕНКО і підвищення рейтингу ЯЦЕНЮКА, то для ТИМОШЕНКО дуже важливо або прибрати ЯЦЕНЮКА з президентських перегонів, або повернути його в колишній рейтинговий стан (не більше 2-3%)». В.ФЕСЕНКО не виключає, що найближчими місяцями можна очікувати «викриттів» А.ЯЦЕНЮКА, оскільки він стає «конкурентом для ТИМОШЕНКО у разі своєї участі в президентських виборах». «Власне, історію вже почали розказувати – про «нехороший зв`язок» ЯЦЕНЮКА з ФІРТАШЕМ», - зазначив експерт.

В.ФЕСЕНКО вважає, що «буде інтрига, пов`язана з новими учасниками президентських перегонів», а в іншому буде спроба “повернути сценарій 2004 року, тільки замість ЮЩЕНКА буде ТИМОШЕНКО».

В.ФЕСЕНКО вважає, що А.ЯЦЕНЮК може піти на вибори за двох обставин - відмови В.ЮЩЕНКО брати участь у виборах і «якесь консенсусне рішення представників великого бізнесу України на користь ЯЦЕНЮКА». На думку експерта, український бізнес втомився від нескінченної «війни» між В.ЮЩЕНКОМ і В.ЯНУКОВИЧЕМ, а також Ю.ТИМОШЕНКО, тому «потрібна фігура неконфліктна, гнучка, сучасна, яка буде прийнятна для Заходу, буде здатна домовитися з Росією і зможе стабілізувати соціально-економічну ситуацію». «У цьому значенні Арсеній ЯЦЕНЮК має шанси стати неофіційним кандидатом або претендентом для участі в президентських виборах від великого українського бізнесу», - сказав політолог.

В.ФЕСЕНКО вважає, що А.ЯЦЕНЮК поки що зберігає лояльність до В.ЮЩЕНКА, і «до недавнього часу не хотів конфлікту з ТИМОШЕНКО». Політолог вважає, що А.ЯЦЕНЮК своє рішення про участь у виборах «прийматиме ближче до початку президентської виборчої кампанії», і воно залежатиме від рейтингу і від «відносин з тими, хто готовий його підтримати на виборах, і з тими, хто може бути його конкурентами».

В.ФЕСЕНКО вважає, що “явка стане вирішальним чинником цих виборів». За його словами, на результат виборів вплине, в першу чергу, «реакція виборців на кризу: на кого вони покладатимуть відповідальність за свій не дуже комфортний соціальний стан», а також «на кому будуть сконцентровані основні очікування виборців».

Також В.ФЕСЕНКО вважає, що голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, ймовірно, братиме участь у виборчій кампанії, але він «поки не є одним із фаворитів президентських перегонів». «Йому важко буде втрутитися в ці перегони, оскільки, швидше за все, сама конфігурація виборчої кампанії буде біполярною, тобто буде змагання: ті, хто за ЯНУКОВИЧА, і ті, хто проти нього, ЛИТВИН – він посередині, і не вписується в цю конфігурацію», - додав експерт.

В.ФЕСЕНКО підкреслив, що “останні опитування зафіксували дуже неприємну тенденцію» для В.ЮЩЕНКА, оскільки “у нього майже не залишилося шансів для того, щоб стати одним із фаворитів президентських перегонів або президентських виборів».

Він вважає, що головним конкурентом для лідера Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧА «є або ТИМОШЕНКО, або хтось інший, хто представлятиме «антиянуковичський електорат».

В.ФЕСЕНКО вважає, що на сьогодні “на фоні падіння рейтингів і ЮЩЕНКА, і ТИМОШЕНКО, ставки ЯНУКОВИЧА почали зростати». “За відомою китайською мудрістю, він нарешті дочекався того моменту, коли трупи його ворогів пропливатимуть повз нього. Але до виборів ще рік, а криза може вдарити і по ЯНУКОВИЧУ», - додав експерт.