Томенко вважає, що Черновецький загрожує національній безпеці

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає за необхідне в терміновому порядку провести засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації в Києві та діяльності київської міської влади.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН.

М.ТОМЕНКО пояснив це тим, що міська влада відмовляється від виконання законів України та рішень Кабінету міністрів України і вводить незаконні нові міські податки.

«Складається враження, що найближчим часом податком будуть обкладатися не лише мертві кияни, а й всі родичі киян, які живуть в інших країнах», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що ні Кабмін, ні інші органи влади не можуть вплинути на таку діяльність мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, оскільки той неодноразово заявляв, що підпорядковується тільки Президенту України.

«Зі сторони це виглядає так, що Президент підтримує такі дії Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і позаправовий статус Києва, оскільки нещодавно нагородив мера столиці орденом Ярослава Мудрого», - сказав він.

Тому заступник голови ВР вважає, що Президент терміново має провести засідання РНБО з цього питання, оскільки в іншому випадку не тільки Київ стане банкрутом, а й всі кияни збанкрутують.