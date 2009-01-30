У захисті повітряного простору України з'явилися «прогалини»

Міністерство оборони просить Міністерство фінансів України виділити хоча б 30 млн. грн. з метою відновлення електропостачання на стратегічних військових об’єктах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ журналістам перед зустріччю з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Він повідомив, що Міністерство оборони заборгувало за електроенергію 147 млн., включаючи борги минулого року, а сплатило лише 38.

Водночас, міністр оборони зазначив, що міністерство самотужки не зможе сплатити борги за електроенергію. «Гроші не перерахуємо, бо їх немає», - сказав він.

Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що протягом останніх днів від електроенергії було відключено 72 військові об’єкти, в тому числі 8 об’єктів Повітряних сил на території України, які відповідно до постанови КМУ не можна відключати за жодних обставин.

Він зауважив, що кожен такий об’єкт з восьми контролює 150 км повітряного простору. І сьогодні українські Повітряні сили мають «прогалини» захисту.

«Якби в сусідніх країнах відключили ці об’єкти від електроенергії, то тих, хто це зробив давно би посадили на електричні стільці», - сказав він.

Він також розповів, що вчора, наприклад, курсанти Харківського військового інституту були змушені вечеряти при свічках. «Але це була не романтична вечеря», - сказав він.

Водночас міністр висловив сподівання, що протягом декількох годин буде наведено порядок.

Він також назвав області, в яких обленерго відключили електропостачання військових об’єктів, зокрема у Криму, Львівській, Чернігівській, Чернівецькій, Сумській областях.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що більше всього військових об’єктів відключено в Криму – 18, далі: Чернігівська – 11, Дніпропетровська – 10, Одеська – 9, у Львівській – 6, у Вінницькій та Харківській – по 4, у Донецькій і Житомирській - по 3. Луганській – 2 та по одному – у Чернівецькій та Сумській областях.

Загалом по Україні відключено 72 об’єкти, в тому числі 4 військові аеропорти.