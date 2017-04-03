Голосування щодо безвізу для України в Європарламенті намічено на 6 квітня
07:51, 03 квітня 2017Політика
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Очікується, що безвіз набуде чинності на початку червня.
Ілюстрація / REUTERS
У четвер, 6 квітня, відбудеться голосування щодо безвізового режиму для короткострокових поїздок до ЄС для громадян України.
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Текст законопроекту вже був узгоджений в неформальному порядку з Радою ЄС. Очікується, що він набуде чинності на початку червня.
Згідно з порядком денним сесії Європарламенту 3-6 квітня, опублікованим на сайті ЄП, дебати з цього питання відбудуться в Європарламенті 5 квітня.
Як повідомлялося, з 28 березня між Грузією і Євросоюзом почав діяти безвізовий режим.
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