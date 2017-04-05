Гройсман відповів Ляшку: "Я вам хочу сказати, що грабувати – це не про нас"

Лідер радикальної партії Олег Ляшко прийшов на засідання Кабінету міністрів і звернувся до прем'єра Володимира Гройсмана з вимогою скасувати введену НКРЕКП абонплату за газ для населення, як повідомляє "112 Україна".

"Дозвольте з вами не погодитися. Дякуємо за звернення, ми його опрацюємо, я доручу першому віце-прем'єр-міністру утворити групу, ми долучимо і ваших народних депутатів, щоб об'єктивно розібратися з цим питанням. Я вам хочу сказати, що грабувати – це не про нас. Просто хотів би, щоб ви це зафіксували для себе, бо кожен повинен нести відповідальність за свої дії. Я свою позицію і позицію уряду висловив щодо розподілу того платежу, який ви сказали. Я вважаю, що розрахунки були проведені необґрунтовано, я про це сказав у суботу", – сказав Гройсман.

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Він додав: "Я хочу запевнити, що я чую, що сьогодні говорять люди, але чути мало. Бо, по-моєму, один діяч, який сказав, що почує кожного, - не почув. Треба не тільки чути людей, але і розуміти. Я розумію сьогодні, чим живуть люди, які в них є проблеми, і концентруюся на них, і концентруюся на тому, щоб змінити ситуацію в країні".