Хто тепер замінить Балогу?

Родина БАЛОГ відмовилася від оренди Мукачівського замку, Мукачівська влада звернулася до Кабміну з заявою, аби влада допомогла врятувати пам’ятку. Відповідну заяву розповсюдила Мукачівська міська рада.

Як повідомив УНІАН мер Мукачевого Золтан ЛЕНДЕЛ, днями на адресу міської ради надійшла заява від засновників ТзОВ «Високий замок», яке нещодавно виграло конкурс на 46-річну оренду приміщення Мукачівського замку «Паланок», в якому підприємство відмовляється від угоди. (Засновниками ТзОВ «Високий замок» є БАЛОГА Оксана Іванівна (дружина В.БАЛОГИ), ПЕТЬОВКА Марина Іллівна (дружина Василя ПЕТЬОВКИ, двоюрідного брата В.БАЛОГИ, екс-мера Мукачевого, одного із засновників «Барви»), ТОКАР Мирослава Іванівна (дружина І.ТОКАРЯ, голови Мукачівської РДА, одного із засновників «Барви»).

У заяві ТзОВ «Високий замок» зазначає, що “київські високопосадовці, народні депутати від певних політичних сил, зокрема, Геннадій МОСКАЛЬ, Микола ТОМЕНКО, міністр МВСЮрій ЛУЦЕНКО та інші зняли галас щодо конкурсу на оренду окремих приміщень замку "Паланок", паплюжать міську владу Мукачевого і нас особисто, завдають великої шкоди інвестиційній привабливості Мукачевого, влаштували справжній інформаційний терор”. “Переслідуючи свої вузькопартійні інтереси й прагнучи нашкодити своїм політичним опонентам, вони не зупиняються перед тим, щоб завдати шкоди загальнодержавним інтересам. Перевірка прокуратурою, ініційована Кабінетом міністрів України, не знайшла жодних порушень законодавства при проведенні конкурсу, і його результати не були оскаржені в судовому порядку. Нагнітання політичної ситуації довкола цього проекту унеможливлює нашу подальшу роботу з реконструкції і будівництва в замку “Паланок”, - наголошують автори заяви.

У зв’язку з відмовою засновників ТзОВ «Високий замок» орендувати окремі приміщення замку «Паланок» міський голова Мукачевого З.ЛЕНДЕЛ звернувся з листом до Кабінету міністрів України, народних депутатів Верховної Ради. У ньому, зокрема, йдеться про те, що Мукачівській міській раді доведеться задовольнити заяву «Високого замку» і оголосити новий конкурс.

З.ЛЕНДЕЛ також у листі стверджує, що такими діями підірваний інвестиційний імідж Мукачевого. За його словами, “вакханалія, піднята паном МОСКАЛЕМ довкола оренди окремих приміщень замку “Паланок” привела до того, що ТзОВ «Високий замок» у січні 2009 року направило лист до Мукачівської міської ради з відмовою від прав оренди через політизацію цієї справи. Завдячуючи такій «турботі» ми втратили інвестора, підірвано інвестиційний імідж Мукачевого”.

З огляду на все це, як йдеться в листі, міська влада Мукачевого просить Кабмін спільно з бізнесовими структурами, що будуть зацікавлені в реалізації цього проекту, взяти участь у конкурсі на право оренди окремих приміщень Мукачівського замку «Паланок». «Для нас, мукачівців, замок “Паланок” надзвичайно дорогий, це наша історична спадщина і дивитись, як він руйнується ми не хочемо. Велике прохання до всіх, кому небайдужа доля цього проекту: якщо не можете допомогти, то хоча б не заважайте нам рятувати історико-архітектурну пам’ятку», - йдеться в листі З.ЛЕНДЕЛА.