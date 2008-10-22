Народна Самооборона вимагає відповіді, хто віддав Балозі Мукачівський замок

Народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ направив офіційні звернення прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО та генеральному прокурору Олександру МЕДВЕДЬКУ, у яких просить створити комісію та направити її до Закарпатської області для перевірки викладених у статті тижневика «Дзеркало тижня» фактів щодо оренди мукачівського замку “Паланок”.

Зокрема, як зазначається на офіційному сайті “Народної самооборони”, у своїх зверненнях Г.МОСКАЛЬ повідомляє, що у тижневику «Дзеркало тижня» від 18-24 жовтня було опубліковано статтю Володимира МАРТИНА «Родинна резиденція для Балоги», у якій автор інформує про засновників товариства з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) «Високий замок», яке орендувало на суму 5 тисяч гривень мукачівський замок «Паланок» (пам`ятка архітектури ХІV-ХVІІІ ст.).

«9 жовтня цього року Мукачівська міська рада (Закарпатська область) на 37-й позачерговій сесії 5-го скликання серед інших питань прийняла рішення «Про затвердження наслідків конкурсу з надання права довгострокової оренди окремих приміщень мукачівського замку «Паланок». Цим самим товариству з обмеженою відповідальністю «Високий замок», код 31326925, зареєстрованому в м. Мукачево, вул. Пряшівська-бічна, 2, надано в оренду на 46 років (із 1 січня 2010 до 1 січня 2056 р.) територію та приміщення «Паланку» для облаштування готельно-ресторанного комплексу. Протягом п’яти років орендар зобов’язався інвестувати в замок дванадцять мільйонів гривень і створити сорок робочих місць”, - йдеться в повідомленні.

“Як вдалося з’ясувати автору, засновниками ТзОВ «Високий замок» є БАЛОГА Оксана Іванівна (дружина В.БАЛОГИ), ПЕТЬОВКА Марина Іллівна (дружина Василя ПЕТЬОВКИ, двоюрідного брата В.БАЛОГИ, екс-мера Мукачевого, одного із засновників «Барви»), ТОКАР Мирослава Іванівна (дружина І.ТОКАРЯ, голови Мукачівської РДА, одного із засновників «Барви»). Вид діяльності «Високого замку» - бухгалтерський облік і аудит, а його статутний фонд становить п’ятнадцять тисяч гривень. Останні роки товариство взагалі не платило податків, оскільки не отримувало жодних прибутків, а передача замку «Паланок» в оренду відбувалося з грубим порушенням законодавства України, так як конкурсна комісія, при передачі замку «Паланок» в оренду, не звернула уваги на той факт, що ТзОВ «Високий замок» при статутному фонді у розмірі п’ятнадцять тисяч гривень планує інвестувати у замок «Паланок» дванадцять мільйонів гривень, а саме - в облаштування готельно-ресторанного комплексу на орендованій території та приміщеннях «Паланку». І це при тому, що сферою діяльності ТзОВ «Високий замок» є не готельно-ресторанний бізнес, а бухгалтерський облік і аудит”, - зазначається у депутатському зверненні Г.МОСКАЛЯ.

При цьому він посилається на неназваних "депутатів Мукачівської міськради, членів кількох фракцій”, які стверджують, що “рішення про надання замку в оренду супроводжувалося численними порушеннями”.

“Враховуючи те, що дані факти набирають широкого громадського резонансу, як на Закарпатті, так і в Україні, прошу вас створити комісію для перевірки, викладених у моєму депутатському зверненні та у статті «Дзеркала тижня» фактів, яка б виїхала до Закарпатської області та розібралася у складеній ситуації», - зазначає Г.МОСКАЛЬ у своєму зверненні.