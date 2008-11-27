Мукачівський замок віддали родичам Балоги незаконно - МВС

Рішення про передачу в оренду Мукачівського замку «Паланок» є нелегітимним, а тому зібрані матеріали направлено до прокуратури Закарпатської області для їх вивчення та відповідного реагування, заявляють у Міністерстві внутрішніх справ України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради, ініціатора акції «7 чудес України» Миколи ТОМЕНКА, таку відповідь МВС він отримав на своє звернення щодо перевірки законності дій державних органів та посадових осіб у зв’язку прийняттям Мукачівською міською радою рішення про надання права довгострокової оренди на приміщення замку «Паланок».

Зокрема, 9 жовтня 2008 року на позачерговій сесії Мукачівської міськради додатковим питанням порядку денного було розглянуто питання надання ТОВ «Високий замок» в довгострокову оренду приміщення замку загальною площею 2300 кв. м на період з 2010 до 2056 року.

За інформацією МВС, під час розгляду цього питання на сесії міськради у голосуванні брав участь громадянин І.КУШНІР., легітимність якого не було визнано сесією на час голосування. У зв’язку з тим, що в зазначеному голосуванні із 43 депутатів не брали участі 22, то голос громадянина І.КУШНІРА при голосуванні щодо надання в оренду приміщень замку «Паланок» був вирішальним, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Геннадій Москаль стверджує, що замок (пам`ятка архітектури ХІV-ХVІІІ ст.) на 46 років (з 1 січня 2010 до 1 січня 2056 року) орендувало товариство з обмеженою відповідальністю «Високий замок», засновниками якого є, зокрема, Оксана БАЛОГА (дружина В.БАЛОГИ), Марина ПЕТЬОВКА (дружина Василя ПЕТЬОВКИ, екс-мера Мукачевого, двоюрідного брата В.БАЛОГИ).