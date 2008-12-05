Томенко, Луценко і Москаль готові взяти права на оренду замку «Паланок»

Заступник голови Верховної Ради України, голова Оргкомітету загальнонаціональної акції «7 чудес України» Микола ТОМЕНКО обіцяє докласти всіх зусиль, щоб Мукачівський замок “Паланок” став перлиною України, а не власністю кількох родин.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ТОМЕНКА з приводу заяви народного депутата, член президії партії «Єдиний Центр» Василя ПЕТЬОВКИ про готовність «віддати відсотки фірми-переможця конкурсу на право оренди частини Мукачівського замку «Паланок», що належать моїй сім‘ї, за одну гривню ЛУЦЕНКУ, МОСКАЛЮ чи ТОМЕНКУ за умови виконання всіх вимог, які є в договорі між фірмою та міською радою».

М.ТОМЕНКО підтверджує свою готовність, а також готовність міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА та народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ за одну гривню придбати право на оренду Мукачівського замку «Паланок». Він звертається до керівництва фірми-орендаря з проханням передати необхідні документи для підписання відповідної угоди.

Стосовно юридичної складової щодо передачі прав власності на оренду приміщень замку, М.ТОМЕНКО просить звертатися безпосередньо до керівника Міністерства внутрішніх справ України, оскільки, згідно з повноваженнями, саме МВС надалі опікуватиметься темою перевірки використання бюджетних коштів, що останніми роками виділялися на утримання цього замку, фінансової спроможності фірм-переможців конкурсу на право оренди, а також їхніми проектними планами щодо реставрації мукачівського замку.

«Окрім того, остаточного з’ясування потребує і перевірка законності дій державних органів та посадових осіб у зв’язку прийняттям Мукачівською міськрадою рішення про надання права довгострокової оренди на приміщення замку «Паланок» ТОВ «Високий замок»», - зауважив М.ТОМЕНКО.

За його словами, якщо Мукачівським замком «керують» найближчі родичі керівництва Закарпаття, а в оренду приміщення цього замку беруть представники цієї ж «великої родини», то, звичайно, є питання щодо коректності таких дій. «За будь-яких обставин, ми зробимо все, щоб Мукачівський замок став перлиною України, а не власністю кількох родин», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Він також поінформував, що як голова Оргкомітету загальнонаціональної акції «7 чудес України» зробив певний внесок щодо популяризації цієї пам’ятки. Оскільки замок «Паланок» потрапив до списку фіналістів історико-архітектурних чудес, то за ініціативи М.ТОМЕНКА було видано низку брошур українською, російською та англійською мовами, відео- та радіоматеріали, де замок активно пропагувався як визначна пам’ятка України.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня 2008 року на позачерговій сесії депутати Мукачівської міськради ухвалили рішення про надання ТОВ «Високий замок» в довгострокову оренду приміщення замку “Паланок” (пам`ятка архітектури ХІV-ХVІІІ ст.) загальною площею 2300 кв. м на період з 2010 до 2056 року.

Народні депутати М.ТОМЕНКО і Г.МОСКАЛЬ звернулися до правоохоронних органів із проханням перевірити законність дій державних органів та посадових осіб у зв’язку прийняттям Мукачівською міськрадою рішення про надання права довгострокової оренди на приміщення замку “Паланок”. За даними тижневика “Дзеркало тижня”, засновниками ТОВ “Високий замок” є БАЛОГА Оксана Іванівна (дружина глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ), ПЕТЬОВКА Марина Іллівна (дружина В.ПЕТЬОВКИ, двоюрідного брата В.БАЛОГИ, екс-мера Мукачевого), ТОКАР Мирослава Іванівна (дружина І.ТОКАРЯ, голови Мукачівської РДА).

Наприкінці листопада Міністерство внутрішніх справ заявило, що рішення про передачу в оренду Мукачівського замку «Паланок» є нелегітимним, а тому зібрані матеріали направлено до прокуратури Закарпатської області для їх вивчення та відповідного реагування.