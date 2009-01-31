Литвин переконує, що він - не страус

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН запевняє, що не збирається уникати відповідальності за ситуацію в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі програми "Свобода на Інтері" 30 січня.

«Я особисто несу відповідальність за те, що відбувається в країні, і не ховаюся в пісок», - сказав він.

При цьому В.ЛИТВИН запевнив, що не дасть розвалити країну, як би «хтось не планував ще раз на руїнах будувати чергове українське щастя».