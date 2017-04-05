Експерти не побачили підстав для відставки уряду Гройсмана - опитування

Верховна рада України залишить працювати Уряд Володимира Гройсмана після його звіту про річну роботи – вважає більшість експертів. Про це свідчать результати експертного опитуванні «Підсумки року роботи Уряду Гройсмана: відставка чи новий імунітет», які презентував 5 квітня керівник аналітичного відділу Агентства медіастратегій Євген Булавка в агентстві «Інтерфакс-Україна» .

Так 60% експертів вважають, що депутати не приймуть рішення про відставку Кабінету міністрів і лише 7% переконані, що ця відставка відбудеться. При цьому

30% опитаних вагалися із відповіддю, а 7% експертів вважає, що парламент взагалі не розглядатиме питання Уряду до жовтня.

Разом із тим 87% опитаних заявили що відправляти у відставку Уряд Володимира Гройсмана немає підстав. В той час як 13% опитаних вважає, що Верховна Рада має відправити Уряд у відставку.

Майже половина експертів (52%) вважають, що за рік роботи Уряду вдалось відносно стабілізувати кризову ситуацію яка виникла на початку минулого року. При цьому 40% вважає, що ситуація практично не змінилась. По 4% експертів переконані, що криза навпаки тільки поглибилась і виникла нова кризова ситуація

На думку 46% експертів, Кабмін за рік роботи в цілому утримав ситуацію і не допустив великих провалів. Ще 30% заявили, що уряд справився із викликами достатньо успішно. Тільки 17% з експертів вважають, що Уряд припустився помилок і не завжди належним чином реагував на виклики. Ще 7% вважає, що Кабмін в цілому спрацював незадовільно.

Серед головних досягнень Уряду експерти називають: економічне зростання (33%), реформи в енергетиці і вирівнювання ціни на газ (23%), дії по соціальному захисту, зокрема призначення субсидій та підвищення зарплат (17%), децентралізація (7%). Серед іншого (20%) зокрема називалося: безконфліктний і злагоджений робочий режим, підвищення обороноздатності, системність у роботі, краща комунікація і ведення діалогу із суспільством.

При цьому, на думку експертів Уряду не вдалося: забезпечити високий темп реформ (32%), ввести ринок землі (19%), забезпечити вільне ведення бізнесу (13%), провести приватизацію (16%), і подолати соціальне невдоволення (10%). Ще 10% назвали інші варіанти. Зокрема: побороти корупцію, налагодити співпрацю з парламентом і комунікацію із суспільством.

Серед найбільш актуальних для країни рішень уряду (можна було обрати до 3 варіантів) експерти назвали: підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 (17%), подальше нарощування місцевих бюджетів і продовження реформи децентралізації (16%), початок масштабного ремонту доріг (12%), подолання масштабної корупції в газовому секторі (12%), своєчасна підготовка Бюджету на 2017 рік з чіткими пріоритетами (10%), організація програми субсидій (7%), дерегуляція, скасування уже більше 400 застарілих нормативних актів, які ускладнювали життя бізнесу (7%), започаткування програм відродження вітчизняної економіки (4%), початок запровадження реформи державної служби (3%), і підвищення заробітних плат вчителів і лікарів 1 %. Інше назвали 11% експертів.

На думку експертів, найбільшою перешкодою діяльності Кабінету Міністрів (можна було обрати до 3 варіантів) були: активність політиків популістів в парламенті (18%), недостатня ефективність Верховної Ради і прийнятті необхідних рішень (17%), інституційна слабкість державних інституцій (13%), блокада ОРДЛО (13%), Інтенсифікація спроб проросійських сил дестабілізувати ситуацію (7%), низький рівень довіри в у суспільстві до влади (7%), продовження тиску на бізнес з боку контролюючих інстанцій (6%). В меншій мірі заважали: Протидія започаткованим і втіленню нових реформ з боку чиновників на різних рівнях (4%), загальний фон депресивних настроїв в країні (3%), і активізація тиску олігархів (1%). 11% експертів назвали інші перешкоди.

При цьому, на думку експертів, для підвищення темпу реформ Уряду Гройсмана бракувало: підтримки урядових рішень парламентом (34%), професійних кадрів в системі держслужби (20%), активізації зусиль Уряду щодо впровадження пріоритетних реформ (12%), комунікації з громадськістю щодо здійснюваних кроків

(12%) та ефективних антикорупційних заходів (2%). 20% назвали інші чинники.

Щодо економічних перспектив для України 70% експертів вважає, що є позитивні сигнали, але ситуація поки що не стійка, і цього року буде приблизно такий же ріст економіки як і в попередньому. Ще 17% - вважає, що економічний ріст у цьому році буде ще більший. Лише 6% опитаних, вважають, що минулорічний зріст ВВП у 2,3% незначний, а Україна не зможе втримати цю динаміку і ситуація скоріше буде погіршуватись. Ще 7% - не змогли визначитися із відповіддю.

При цьому Уряду в майбутньому потрібно зосередитися в першу чергу на: земельній реформі (9%), реформуванні енергетики (9%), відродженні вітчизняної економіки (8%), ремонтами доріг (8%), ремонтами доріг (8%), реформою охорони здоров’я (8%), продовженням реформи державної служби (6%), реформуванням ДФС і митниці (6%), пенсійною реформою (6%), підтримкою експорту (5%), приватизацією (5%), залученням інвестицій (5%), посиленням обороноздатності країни (5%), тощо.

Опитування проводилося в період 30 березня – 2 квітня, методом телефонного анкетування. В опитуванні взяло участь 30 експертів: Волох Карл, Голубуцький Олексій, Гончарук Валерій, Горбач Володимир, Задорожній Тарас, Кобаль Геннадій, Коліушко Ігор, Кошель Олексій, Кульчицький Роман, Кушнірук Борис, Луценко Анатолій, Магда Євген, Макітра Ярослав, Манько Володимир, Новак Андрій, Павлюк Святослав, Палій Олександр, Панич Олексій, Паращій Олександр, Розумний Максим, Рудяков Павло, Сазонов Кирило, Семиволос Ігор, Сологуб Ілона, Таран Віктор, Фесенко Володимир, Фурса Сергій, Цибулько Володимир, Чорновіл Тарас, Яхно Олеся.