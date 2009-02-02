У Тимошенко запропонували свою дату слухань про відставку Кабміну

Керівництво Верховної Ради та лідери парламентських фракцій о 15.00 планують провести ще одне засідання, на якому буде остаточно ухвалено рішення щодо дати розгляду у ВР питання про резолюцію недовіри уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час Погоджувальної ради голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Пропозиція щодо проведення о 15.00 ще одного засідання виникла після того, як представники фракції Партії регіонів виступили з вимогою у четвер, 5 лютого, заслухати звіт Кабінету міністрів щодо його діяльності.

Зокрема, як зазначив перший віце-спікер Олександр ЛАВРИНОВИЧ, питання щодо недовіри уряду і звіт Кабінету міністрів є абсолютно різними речами. Він нагадав, що наприкінці листопада парламент ухвалював рішення про проведення спеціального засідання ВР за участю Президента України, прем’єр-міністра та складу Кабміну, на якому б розглядався звіт уряду.

«Це зовсім інше питання, ніж питання відповідальності, і ми повинні реалізувати ту постанову, реалізація якої весь час відкладалась. А питання відповідальності має розглядатися окремо», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

В той же час міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО повідомив, що Кабмін пропонує розглянути питання щодо недовіри уряду у вівторок, 3 лютого. При цьому, зауважив він, Кабмін просить, щоб розгляд цього питання відбувся на вечірньому пленарному засіданні.

«Уряд мотивує це тим, що це питання перезріло, і на четвер заплановано спеціальне засідання уряду щодо розгляду інвестиційних проектів», - сказав П.КРУПКО.

Відповідна пропозиція була підтримана як представниками фракції БЮТ, так і представниками фракції НУ-НС.

Разом з тим лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО взагалі запропонував розглянути питання про недовіру уряду за скороченою процедурою. «Всім і все давно зрозуміло, тому головне – це голосування», - сказав він.

В свою чергу голова ВР В.ЛИТВИН зауважив, що парламент не може розглядати питання про звіт уряду. Він пояснив це тим, що для того, аби «слухати звіт, треба спочатку затвердити Програму дій уряду».

При цьому В.ЛИТВИН зауважив, що є питання про недовіру уряду, і саме воно повинно розглядатися в сесійній залі. Голова ВР також виступив проти, аби це питання розглядалося за скороченою процедурою.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня у Верховній Раді був зареєстрований проект постанови “Про відповідальність Кабінету міністрів України”. Автор документа - народний депутат, лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.