У Єдиному центрі кажуть, що "Тимошенко перетворила нас на Африку"

В партії “Єдиний центр” звинувачують уряд у намаганні ухилитись від виплат громадянам допомоги по безробіттю.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі народного депутата, члена президії “Єдиного центру” Василя ПЕТЬОВКИ.

“Завдяки Кабінету міністрів та Верховній Раді створено чергову правову шпарину для того, щоб не сплачувати допомогу по безробіттю. Тепер люди, звільнені за угодою обох сторін чи за власним бажанням, отримуватимуть допомогу не з першого дня прийняття на облік біржі праці, а лише з 91-го дня перебування на обліку», - заявив народний депутат, коментуючи ситуацію зі скороченням робочих місць.

Він вважає, що фактично Кабмін провокує роботодавців на порушення прав найманих працівників. “Тобто не скорочувати своїх працівників, а, користуючись незнанням законодавства, вимагати звільнення за власним бажанням або за взаємною згодою сторін. Таким чином, у сфері соціальних прав Юлія ТИМОШЕНКО перетворила нас на Африку. Адже одна з ознак цивілізованої країни – це допомога тим, хто тимчасово втратив роботу і знаходиться у пошуках нової”, - зауважив В.ПЕТЬОВКА.

“Кабінет міністрів, економічна політика якого спровокувала масові звільнення, не тільки самоусунувся від допомоги тим, хто втрачає роботу, а ще й поліз до них у кишеню. Але краще було б, щоб такі урядовці самоусунулися від керівництва економікою. А ще краще – взагалі самоусунулися з України назавжди”, - вважає В.ПЕТЬОВКА.

Довідка УНІАН. Відповідно до пункту 3 статті 23 закону України "Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, призначається відповідно до частин першої та другої цієї статті, і її виплата починається з 91-го календарного дня.

Також відповідно до нової редакції закону "Про зайнятість населення" для осіб, які звільнилися за згодою сторін, виплата допомоги по безробіттю починається з 91 дня.