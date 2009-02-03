Яценюк про бюджет, Ющенка, Тимошенко і розмитнений газ

Уряд має відверто заявити, що бюджет на поточний рік нереальний і необхідно йти на секвестр. Про це сказав народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС) в програмі “Свобода слова” на каналі ICTV.

Він зазначив, що було б добре якби у Президента та прем`єр-міністра “була одна позиція” щодо виконання бюджету в січні поточного року. Він наголосив, що “два на два завжди чотири і не може бути п`ять або три”.

А.ЯЦЕНЮК не відповів прямо на запитання, чия інформація була правдивою: В.ЮЩЕНКА, який заявив, що бюджет не виконано, чи Ю.ТИМОШЕНКО, яка дотримується протилежної точки зору. Він лише зазначив, що “частина бюджету була виконана за рахунок так званих клірингових розрахунків”, а також за рахунок “розмитнення газу”. За його словами, з цим має “розбиратися Генеральна прокуратура”.

А.ЯЦЕНЮК наголошує на необхідності якнайшвидшого перегляду державного бюджету на 2009 рік. За його словами, бюджет сформований “на завідомо надутій дохідній базі”. Він зазначив, що “уряд має відверто сказати: колеги, ми йдемо на секвестр бюджету, на перегляд і приведення бюджету до реальних показників”.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що найперше кошти бюджету мають бути спрямовані на фінансування агропромислового комплексу з тим, “щоб ми відсіялись”. За його словами, також має бути проведений комплекс заходів для стабілізації банківської системи, зокрема, мають бути “фактично закриті кордони щодо незаконного витоку капіталу”, “не давати можливість друкувати гривню, яка тисне на валютний ринок”.

Він зазначив, що також уряд разом з НБУ та комерційними банками мають розробити заходи із сприяння кредитуванню населення, зокрема, для придбання житла та автомобілів вітчизняного виробництва.