Тимошенко сьогодні перейматиметься посівною

Нарада призначена на 15:00

Сьогодні о 15.00 під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться нарада з питань забезпечення пальним весняно-польових робіт. Про це УНІАН повідомили в управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів. Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й, 3-й під‘їзди, 7-й поверх, Мала зала. Акредитація проводиться до 13.00 за телефонами: 256-65-71, 256-75-81, 256-75-82.

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