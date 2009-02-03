Тимошенко сьогодні перейматиметься посівною
09:58, 03 лютого 2009Політика
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Нарада призначена на 15:00
Сьогодні о 15.00 під головуванням прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбудеться нарада з питань забезпечення пальним весняно-польових робіт.
Про це УНІАН повідомили в управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів.
Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й, 3-й під‘їзди, 7-й поверх, Мала зала.
Акредитація проводиться до 13.00 за телефонами: 256-65-71, 256-75-81, 256-75-82.
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