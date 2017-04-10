На що спроможний російський флот

У протистоянні з Заходом Росія довела, що можливості блефувати і здійснювати тиск у неї набагато вищі, ніж у Заходу. Це дозволяє Кремлю активно залякувати західні країни - мовляв, Росія може створити будь-який конфлікт або завдати сильних уражень чи втрат будь-кому. Робиться це показово, використовуючи треті країни в якості полігону, зокрема, Сирію. Саме у такому контексті слід дивитися на заяву головнокомандувача силами ВМС НАТО в Європі та Африці адмірала Мішель Говард щодо активності російського флоту.

Звісно, Кремль сьогодні розглядає Військово-морський флот у якості засобу підкреслення свого статусу великої держави, аби привернути увагу до себе, змусити рахуватися з Росією та вести переговорний процес на рівних. І у цьому сенсі Москва здійснює дуже серйозні заходи, спрямовані на те, щоб погрожувати західному світові, використовуючи, у тому числі, анексований Кримський півострів та Чорноморський флот РФ.

Кремль абсолютно влаштовує, що Крим буде використовуватися як мілітаризована військова база для загрози Заходу

По-перше, сьогодні є ознаки суттєвого посилення Чорноморського флоту. По-друге, Кримський півострів перетворився на військову базу Росії, причому без урахування інтересів населення. І Кремль абсолютно влаштовує, що Крим буде використовуватися як мілітаризована військова база для загрози Заходу.

Більше того, Росія має всі можливості для оперативного перекидання тактичної ядерної зброї на Кримський півострів. Також відомо, що на озброєнні в Чорноморському флоті РФ є літаки Су-24М, які здатні нести ядерну зброю. Та й безпосередньо кораблі можуть використовувати ракети з ядерними боєголовками. Це, безумовно, є величезною загрозою для світу, і саме це Кремль використовує як аргумент, щоб із Росією рахувалися.

Миколаївська «Зоря»-«Машпроект» постачала газові турбіни для великих кораблів, а зараз ця співпраця заблокована

Втім, попри все це, російський флот, на сьогодні, багато втратив. Зокрема, у стратегічному сенсі він значно поступається можливостям американського флоту. По-перше, будувати великі кораблі Росія зараз не здатна. Певною мірою, вона в цьому сенсі залежить від України, тому що саме миколаївська «Зоря»-«Машпроект» постачала газові турбіни для великих кораблів, а зараз ця співпраця заблокована. Наразі Росія має лише один авіаносець, та й той, як свідчать фахівці, вкрай потребує модернізації та ремонту. З чотирьох атомних ракетних крейсерів в строю у неї лише один. І будувати все це Росія сьогодні не може, тож будує тільки підводні човни, корвети і фрегати.

По-друге, фактично надводні сили Військово-морських сил Росії здатні вирішувати завдання лише в прибережних водах морів (такі завдання фахівці визначають як оперативно-тактичні). Як пам’ятаємо, крилаті ракети свого часу були запущені з Каспійського моря, з російських човнів (ракетні удари по цілям в Сирії відбулися у жовтні 2015 року, - УНІАН). Такі речі, фактично, і є єдиною можливістю для Росії – використовувати універсальні платформи, які мають ударні ракетні комплекси. Але виконання стратегічних завдань для російського флоту є майже неможливим.

Щодо загроз для України від базування Чорноморського флоту в Криму, його проти нашої країни цілком може бути задіяно для того, щоб, наприклад, здійснити десантування або нанесення удару (за умов, якщо буде прийнято рішення про масштабне вторгнення або ведення безконтактної війни проти України повного масштабу). Формально, такі можливості у Росії існують, але дії Кремля і Путіна свідчать про те, що стратегія Росії — інша, вона видозмінилася і не містить серед першочергових планів здійснення великої війни або використання України як величезного полігону для демонстрації Заходу своєї зброї. Для цього Росія обрала іншу країну — Сирію. Але це не означає, що у нас не можуть здійснюватися якісь диверсійні дії, операції типу висадок диверсійних груп або масштабного десанту.

Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння