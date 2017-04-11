Рік на чолі уряду: Гройсман дає прес-конференцію за підсумками роботи Кабміну (подію завершено)
11:00, 11 квітня 2017Політика
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Гройсман підбиває підсумки року діяльності уряду.
Гройсман дає прес-конференцію за підсумками року роботи Кабміну / Фото УНІАН
У вівторок, 11 квітня, проходить прес-конференція прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Про це повідомляється на сайті урядового порталу.
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"11 квітня відбудеться прес-конференція прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за підсумками року діяльності уряду", - йдеться у повідомленні.
Вона розпочалася об 11:00.
Раніше представник президента України в парламенті, депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко заявила, що в коаліції не бачать потреби змінювати уряд.
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