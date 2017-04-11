Рік на чолі уряду: Гройсман дає прес-конференцію за підсумками роботи Кабміну (подію завершено)

11:00, 11 квітня 2017
Політика
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Гройсман підбиває підсумки року діяльності уряду.

У вівторок, 11 квітня, проходить прес-конференція прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Про це повідомляється на сайті  урядового порталу.

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"11 квітня відбудеться прес-конференція прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за підсумками року діяльності уряду", - йдеться у повідомленні.

Вона розпочалася об 11:00.

Раніше представник президента України в парламенті, депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко заявила, що в коаліції не бачать потреби змінювати уряд.

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Новина в сюжеті: Прес-конференція Гройсмана
Теги: #Гройсман#Кабмін#прес-конференція