Рік на чолі уряду: Гройсман дає прес-конференцію за підсумками роботи Кабміну (подію завершено)

У вівторок, 11 квітня, проходить прес-конференція прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Про це повідомляється на сайті урядового порталу.

Читайте такожЕксперти не побачили підстав для відставки уряду Гройсмана - опитування

"11 квітня відбудеться прес-конференція прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за підсумками року діяльності уряду", - йдеться у повідомленні.

Вона розпочалася об 11:00.

Раніше представник президента України в парламенті, депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Луценко заявила, що в коаліції не бачать потреби змінювати уряд.