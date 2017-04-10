У коаліції не бачать потреби змінювати уряд — Ірина Луценко

Представник президента України в парламенті, депутат від “Блоку Петра Порошенка” Ірина Луценко зазначає, що у коаліції не бачать потреби змінювати уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час брифінгу, відповідаючи на питання щодо інформації про те, що цього тижня звіт уряду в парламенті не відбудеться.

Луценко зазначила, що на сьогоднішній день в комітетах парламенту відбувається робота по звіту уряду.

“Кожен міністр, який фактично працює з профільним комітетом, проходить таке звітування попереднє в кожному комітеті”, - сказала депутат.

Вона висловила думку, що коли комітети визначиться щодо кожного профільного міністерства, тоді “буде сформована загальна думка по Кабінету міністрів в цілому: чи задовольняє його робота, по яких напрямках, які міністерства пробуксовують, які міністерства показали випередження у своїй роботі”.

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“Я думаю, коли буде зроблена така у комітетах комплексна оцінка, - після того парламент визначиться, що робити з урядом”, - сказала Луценко.

Водночас, за її словами, “у коаліції немає голосів і немає потреби міняти уряд”.

“Ми вважаємо, що уряд Гройсмана справився. З окремими моментами якісь міністерства краще працюють, якісь міністерства, можливо, трошки відстають. Але немає голосів. І ми вважаємо, що немає підстави визнати роботу уряду Гройсмана незадовільною, і так далі”, - зазначила депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 квітня, голова фракції БПП Артур Герасимов поінформував, що за наявною в нього інформацією, цього тижня звіту уряду у Верховній Раді не буде.

В лютому Кабінет міністрів схвалив звіт за підсумками діяльності у 2016 році і направив його на розгляд Верховної Ради.

6 квітня голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що наступного дня парламент обговорить з урядом питання звіту про результати діяльності у 2016 році.

7 квітня прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зараз немає реальних підстав всередині парламенту говорити про відставку уряду. "Ми абсолютно чесно 15 лютого, як це передбачав закон, подали звіт про діяльність уряду в 2016 році до українського парламенту... Що стосується голосування, то ніякого спеціального голосування не потрібно. Верховна Рада може взяти до відома наш звіт, може не брати. Якщо Верховна Рада визнала би цей звіт незадовільним, тоді можна порушити питання про відповідальність Кабміну. Така відповідальність може настати в будь-який момент, коли 150 народних депутатів можуть зібрати підписи і поставити питання про відставку уряду. Це абсолютно демократичний механізм. Але я вважаю, що сьогодні реальних підстав всередині парламенту говорити про те, що треба в відставку відправити уряд – такої дискусії в парламенті я не чув", - сказав Гройсман.

Він також зауважив, що програма уряду, яка була затверджена в 2016 році, затверджується на весь період діяльності Кабміну. "Ніякого підтвердження повноважень уряду не потрібно", - сказав Гройсман.