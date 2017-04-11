Гройсман прокоментував перше місце України в рейтингу корупції EY

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував перше місце України за рівнем корупції серед 41 країни з Європи, Близького Сходу, Індії та Африки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції за підсумками року діяльності уряду.

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За його словами, «наскільки відомо, це було опитування бізнесу, чи готовий він давати хабарі».

«Наскільки я розумію, і от відповідь була така...що вони в принципі готові», - сказав він. І за цим показником, зауважив він, посіли «не дуже хороші місця».

Разом з тим, він наголосив, що в Україні створена вся законодавча база для боротьби з корупцією і розпочато рішуче викорінення корупції.

«Розпочалася боротьба, і це є початок кінця корупції в Україні», - наголосив Гройсман, додавши, що невідомо як довго ця боротьба триватиме.

Як повідомляв УНІАН, за результатами дослідження Ernst & Young, в контексті бізнес-клімату і регуляторних норм Україна опинилася на першому місці за рівнем корупції серед 41 країни з Європи, Близького Сходу, Індії та Африки.