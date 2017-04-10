Україна опинилася на першому місці в рейтингу корупції Ernst&Young

Україна опинилася на першому місці за рівнем корупції серед 41 країни з Європи, Близького Сходу, Індії та Африки (EMEIA). Про це свідчать результати дослідження, проведеного аудиторською компанією Ernst & Young.

51% респондентів, які брали участь в дослідженні EY Fraud Survey, досі вважають проблему хабарництва та корупції актуальною.

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27% опитаних заявляють, що в бізнес-середовищі їхніх країн хабарництво є прийнятним засобом для отримання контрактів, включаючи 14% респондентів із Західної Європи.

Серед 41 країни перше місце посідає Україна – 88% респондентів відповіли ствердно. Данія, Норвегія і Фінляндія мають найнижчі прояви корупції в бізнесі.

Керуючий партнер компанії EY в Україні Олексій Кредісов зазначає, що "відсутність економічного зростання і поліпшення бізнес-клімату в нашій країні, в комбінації з відсутністю ефективної системи покарання, може підштовхнути бізнесменів до порушення етичних норм".

Так, щоб допомогти бізнесу вижити, принаймні 37% респондентів готові запропонувати грошову винагороду в обмін на укладення або продовження контракту.

"Регуляторні норми справили позитивний вплив на етичні стандарти лише в 12% опитаних нами компаній. При цьому майже третина респондентів вірять в те, що притягнення до кримінальної відповідальності окремих співробітників сприятиме запобіганню шахрайства, хабарництва та корупції серед керівництва", - йдться в повідомленні.

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Як видно у таблиці, у 2015 році Україна у цьому рейтингу була сьомою за рівнем корупції.

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"Це дуже тривожні показники, на які варто звернути увагу політичному істеблішменту, й зокрема, представникам законодавчої, виконавчої та судової влади України. Необхідні конкретні дії та показові приклади особистої відповідальності на найвищому рівні", - наголошує Кредісов.

У дослідженні взяли участь 4100 представників великих компаній з 41 країни. нтерв'ю проводилися на рідних мовах респондентів в режимі онлайн або при особистих зустрічах. Серед респондентів – члени рад директорів, керівники середньої і вищої ланки, а також інші співробітники, що представляють компанії різних розмірів і з різних галузей. Дослідження проводилося і в Україні, де було опитано 100 співробітників компаній.