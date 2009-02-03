ВР подолала вето Ющенка на закон про її діяльність

Верховна Рада подолала вето Президента на закон про організацію і порядок діяльності парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 393 народних депутата із 437, зареєстрованих у залі.

Вищевказаний закон був ухвалений парламентом 8 квітня 2008 року, однак Президент повернув його до ВР з вето.

При цьому Верховна Рада 4 вересня 2008 року подолала це вето, але 18 вересня Президент знову повернув документ до парламенту, заветувавши його.

Як пояснив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, парламент, долаючи вето, припустився помилки і, долавши вето, змінив номер цього закону.

В.ЛИТВИН зауважив, що саме це дало підставу Президенту вважати, що це новий закон і знову повернути його до парламенту.

За словами В.ЛИТВИНА, потрібно виправити цю помилку і подолати вето глави держави.

Він зауважив, що в разі, якщо Президент після подолання вето не підпише цей закон протягом 10 днів, то він буде оприлюднений як закон за підписом голови парламенту.

Водночас спікер поставив на голосування пропозицію Президента щодо відхилення цього закону, але за таку пропозицію проголосували 23 народних депутата з 438, зареєстрованих у залі.