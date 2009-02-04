Янукович обурюється, що Тимошенко «кишку набиває» і про Бога забула

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заперечує можливість об’єднання його політичної сили з нинішньою коаліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні опозиційного уряду.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що об’єднуватися і «підтримувати безлад», який є сьогодні в Україні, «нормальні люди не можуть».

Він зазначив, що готовий був би підтримувати владу, якби була реальна програма виходу із нинішньої ситуації.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що деякі народні депутати “насміхаються, що, мовляв, чергова спроба Партії регіонів змінити уряд не вдасться”, і наголосив, що такі насмішки його «дуже здивували».

За його словами, депутати говорять, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО знову (5 лютого під час звіту уряду у парламенті – УНІАН) «пропіарить себе, оскільки вона знає що сказати і як сказати».

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, для Партії регіонів головним є зробити все для “підняття рівня відповідальності цієї влади перед суспільством”.

Він заявив, що у парламенті «цілі фракції сьогодні корумповані і підтримують той безлад».

На думку В.ЯНУКОВИЧА, «тільки ненормальні люди можуть посміхатися над ситуацією, яка склалася в країні».

Він наголосив: «Їм добре живеться, оскільки вони отримали крісло чи то в уряді, чи в парламенті, і думають, що це назавжди». «Це купка людей, яка зараз паразитує фактично в цій ситуації, і, як кажуть, кишку собі набиває. Це великий сором», - сказав лідер Партії регіонів.

Він вважає, що ті, хто сьогодні перебуває при владі, забули про свої обіцянки перед народом і забули про те, що вони говорять, «стоячи перед іконами зі свічками» у церкві. «Забули про Бога», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Як наголосив В.ЯНУКОВИЧ, у Партії регіонів немає іншого шляху, як «ставити питання жорстко і добиватися того, щоб видавити з них усе, на що вони здатні, щоб зупинити падіння економіки і рівня життя людей».