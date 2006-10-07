Закінчився матч Італія – Україна

Закінчився матч 3-го туру відбірного етапу Чемпіонату Європи 2008 в групі "В" між збірними України і Італії. Рахунок 2:0 на користь Італії.

Склади команд: Україна: 1.Шовковський, 2.Несмачний, 3.Шершун, 4.Тимощук, 5.Єзерський, 6.Русол, 8.Шелаєв, 9.Гусєв, 10.Воронін, 16.Воробей (73, Мілевський), 18.Назаренко (59, Калініченко). Італія: 1.Буффон, 22.Оддо, 5.Каннаваро, 23.Матерацці, 19.Дзамбротта, 8.Гаттузо, 21.Пірло, 10.Де Россі, 15.Якінта (75, Каморанезі), 9.Тони (85, Індзагі), 7.Дель П`єро (61, Ді Натале).

Звіт про перший тайм

Можливо, обох тренерів такий хід гри влаштовував, оскільки на другу половину команди вийшли без замін. Італійці стали агресивніше грати у відборі, пришвидшили атаки, одразу ж двічі вийшли до воріт.

Відмінно пробив штрафний Тимощук на 50-й хвилині: з 28 метрів прямий низький м`яч пройшов стінку, не зачепивши ніг італійців, Буффон зіпсував цю красу, в стрибку відбивши м`яч у поле. А за хвилину приблизно в такому ж кидку Шовковський рятував українські ворота від удару Якинти з ходу з 14-15 метрів.

На 60-у хвилину рахунок по ударах був 5:5, по порушеннях 20:8 вели українці. І жодного кутового аж до 62-ї хвилини, коли Воронін на повній швидкості пройшов всю половину поля італійців і викликав на себе в боротьбу воротаря і захисника.

Калініченко на 64-й хвилині з штрафного перед воротами (близько 23 метрів) обвів ударом стінку і уклав м`яч точно в правий кут. Але Буффон знову дістав м`яч.

Воронін добре пробив з кута штрафною на 69-й хвилині. Ігрова перевага в ці 10 хвилин була за Україною...

...А гол був забитий у ворота Шовковського, з пенальті. Русол руками зупинив Луку Тоні, який рвався до навішаного м`яча у воротарську. Пенальті пробивав Оддо, він переграв Шовковського, точніше - просто дочекався, поки воротар стрибне праворуч, і потім несильно пробив. 1:0.

Воронін знову завдав небезпечного удару в першій же контратаці, але знову добре зіграв Буффон.

А Лука Тоні все ж таки відірвався від захисників. На 78-й хвилині. Пішов у відрив на дальню передачу з центральної лінії, на лінії штрафної обдивився і без перешкод підкрутив м`яча в ліву дев`ятку. 2:0.

Схожу ситуацію у виконанні Ді Натале Шовковський відбив на 80-й хвилині. Коли українська команда пішла на половину суперників атакувати, італійським нападаючим стало легше прорізати захист далекими передачами та проходами.

На 81-й, атакуючи, Україна добилася ще одного штрафного перед воротами, за 20 метрів. Буффон уже звично узяв хороший удар Калініченка.

Кінець ігри минув без загострень. 2:0 при загалом рівній грі.

Решта матчів групи «В» закінчилася раніше. Команда Литви виграла у збірної Фарерських островів 1:0, а Шотландія у Франції – з таким же рахунком. Тепер у Шотландії 9 очок, у Франції - 6, Італії та Литви по 4, України та Грузії по 3 (у України на гру менше), у команди Фарерських островов - 0.

Результати решти матчів 3-го туру відбірного етапу Чемпіонату Європи.

Група А. Казахстан – Польща 0:1, Вірменія – Фінляндія 0:0, Сербія – Бельгія 1:0, Португалія – Азербайджан 2:0

Група С. Молдавія - Боснія і Герцеговина 2:2, Угорщина – Туреччина 0:1, Греція – Норвегія 1:0

Група D. Уельс – Словаччина 1:5, Чехія - Сан-Маріно 7:0, Кіпр – Ірландія 5:2

Група E. Росія – Ізраїль 1:1, Англія – Македонія 0:0, Хорватія – Андорра 7:0

Група F. Латвія – Ісландія 4:0, Данія - Північна Ірландія 0:0, Швеція – Іспанія 2:0

Група G. Румунія – Білорусь 3:1, Болгарія – Голландія 1:1, Словенія – Люксембург 2:0.