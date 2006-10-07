Закінчився перший тайм матчу Італія – Україна

Закінчився перший тайм матчу відбіркового етапу Чемпіонату Європи 2008 в групі "В" між збірними України і Італії. 0:0.

Склади команд: Україна: 1.Шовковський, 2.Несмачний, 3.Шершун, 4.Тимощук, 5.Єзерський, 6.Русол, 8.Шелаєв, 9.Гусєв, 10.Воронін, 16.Воробей, 18.Назаренко. Італія: 1.Буффон, 22.Оддо, 5.Каннаваро, 23.Матерацці, 19.Дзамбротта, 8.Гаттузо, 21.Пірло, 10.Де Россі, 15.Якінта, 9.Тоні, 7.Дель П`єро.

Перші 10 хвилин українська збірна виглядала рішучішою і успішнішою за італійців. Хоча статистика фіксувала територіальну перевагу Італії, щодо загострень виразно вела Україна: Тимощук і Гусев потривожили Буффона і трибуни стадіону «Олімпіко». Дві-три спроби італійців відкрити рахунок протягом цього часу також дійшли до загрози воротам, але не до удару.

Далі м`яч почав довго залишатися в центрі поля, за всю першу половину не було жодного кутового. Йшла важка позиційна боротьба, з внутрішньою, не видовищною, напругою, без ефектних дій. Обидві команди не могли переламати гру «під себе».

Даніеле де Россі на 26-й хвилині прийняв у боротьбі перед воротами дальній навіс від партнера, але Шовковський в стрибку зміг вийняти м`яч з правого нижнього кута. За хвилину Італія перервала атаку української збірної на лінії своєї штрафної. Ще за хвилину, перериваючи прорив Гаттузо, одержав травму Тимощук.

На 36-й Лука Тоні миттєво зорієнтувався після помилки Русола, розвернувся і пробив метрів з 14 по центру. На щастя, трохи вище воріт.

На 38-й Тимощук ударив з-за штрафної, вийшов низький удар навскоси в далекий кут. Буффон встиг туди.

Поки що нічия 0:0.

Решта матчів групи «В» вже закінчилася. Команда Литви виграла у збірної Фарерських островів 1:0, а Шотландія у Франції – з таким же рахунком.

Результати решти матчів 3-го туру відбіркового етапу Чемпіонату Європи.

Група А. Казахстан – Польща 0:1, Вірменія – Фінляндія 0:0

Група С. Молдавія - Боснія і Герцеговина 2:2, Угорщина - Туреччина 0:1

Група D. Уельс – Словаччина 1:5, Чехія - Сан-Маріно 7:0, Кіпр – Ірландія 5:2

Група E. Росія – Ізраїль 1:1, Англія – Македонія 0:0

Група G. Румунія – Білорусь 3:1, Болгарія - Голландія 1:1