Тимошенко заявляє, що Хорошковський планував радикальний провал

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що бюджет у січні перевиконано завдяки новому керівнику Державної митної служби України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час свого звіту у Верховній Раді.

«Коли прийшло нове керівництво Державної митної служби, за 4 дні до кінця місяця, до кінця звітного періоду бюджет був виконаний на 47% по митниці. Це просто радикальний провал планувався, планувався свідомо, і тільки прихід нового керівництва дав можливість за 4 дні підняти ці ресурси і виконати загальні і спеціальні доходи Держмитслужби», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр підкреслила, що держбюджет за січень виконано на 101%.

«Це означає, що ми спрацювали плюс 117 млн. грн. до плану», - додала вона.

«Як би важко не було, як би країну не трусила криза, ми прогнозуємо, що в наступні місяці доходна база достатня, щоб виконувати бюджет, який заплановано», - підкреслила глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2009 року уряд звільнив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з посади голови Державної митної служби України і призначив на цю посаду Анатолія МАКАРЕНКА, який до того працював начальником Київської регіональної митниці.